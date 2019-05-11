“رجال الكهرباء”.. جهود لا تكل لإصلاح الأضرار

يستغل العاملون في شركة الكهرباء أي هدوء على الجبهات للدخول إلى مناطق الاشتباكات لإصلاح الأضرار الجسيمة التي طالت شبكة الكهرباء ومحطات التوليد.

ولم تمنع الاشتباكات التي تدور رحاها على أطراف العاصمة رجال الكهرباء من تأدية عملهم على أكمل وجه رغم الإصابات والأضرار اليومية التي تتعرض لها منشآت الشركة ومحولاتها وأبراجها وتطال حتى الموظفين والفنيين في هذا القطاع الحيوي.

وكان آخر الأضرار تعرض المحول 11 جهد 30 كيلوفولت ظهر السبت بمحطة مفرق السواني لإصابة أدت لخروج المحول عن الخدمة.

ولم تتمكن فرق الصيانة من الدخول إلى المحطة لتغذية أحمال المحول حتى لحظة نشر هذا التقرير.

من جانب آخر تم توصيل خط ابوعرقوب/ السبيعة، واحد جهد 30 كيلوفولت من الطرفين وكذلك خط السبيعة، فندق الشريف، الطويشة، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة التي تمت بجهود فنيي ومهندسي إدارة شبكات الجهد المتوسط طرابلس.

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