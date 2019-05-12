«مالية الوفاق» تعلن صرف مرتبات 3 أشهر للعاملين بالسفارات والقنصليات

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، صرف مرتبات العاملين بالخارج عن الثلاثة أشهر الأولى من العام 2019 -حسبما جاء في بيان مقتضب اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة في البيان، أنها «أحالت أذونات صرف مرتبات العاملين بالخارج عن أشهر (يناير وفبراير ومارس) لسنة 2019 لكافة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حسب ماورد من وزارة الخارجية وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة».

وأصدر وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، في 11 أبريل الماضي، قرارًا بشأن بتفعيل الترتيبات المالية للعام 2019.

وفي مارس الماضي، كشفت جداول المرتبات في الترتيبات المالية للعام 2019 أن إجمالي المخصص للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها يصل إلى نحو 22.42 مليار دينار، فيما يبلغ إجمالي المرتبات لثماني هيئات عامة 340 مليون .

وحدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في وقت سابق، عدد العاملين الموفدين إلى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بـ1452 وظيفة فقط. وبلغ نصيب وزارة الخارجية منها 883 وظيفة، موزعين على 141 سفارة وقنصلية وبعثة حول العالم، أما باقي الوزارات فقد خُصِّص لها 414 وظيفة.

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