المحجوب يكشف آخر مستجدات معركة طرابلس

قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عملية طوفان الكرامة، العميد خالد المحجوب، اليوم، إن الضربات الجوية حققت نتائجها المرجوة، ودمرت الأهداف بالكامل بشكل دقيق.

وأضاف المحجوب، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن سلاح الجو بالقوات المسلحة نفذ ضربات دقيقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث استهدف ثلاثة تجمعات للأفراد والآليات التابعة لقوات الوفاق، ومخزنا للذخيرة، كما دمر اثنتي عشرة آلية مسلحة، وثلاث مدرعات.

وأكد المحجوب أن القوات المسلحة تنفذ ضرباتها الجوية بدقة عالية، لعدم وقوع أضرار بشرية في صفوف المدنيين.

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