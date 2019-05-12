سلاح الجو ينفذ ضربات جنوب مدينة الزاوية

كشفت مصادر محلية، عن ضربات جوية شنّها سلاح الجو على مواقع بمنطقة قرية ناصر جنوب مدينة الزاوية، كانت مليئة، بالذخيرة في مخازن تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأوضحت المصادر، أن أهالي الزاوية وأغلب مناطقها، قد سمعوا أصوات الإنفجارات، بعد ضرب المواقع العسكرية، مؤكدين أن الضربات استهدفت مواقع كانت مليئة بالذخيرة في مخازن قوات حكومة الوفاق.

واستهدف الطيران الحربي في غاراته الجوية، شاحنة كانت مُحمّلة بالذخيرة، ودبابة بمنطقة قرية ناصر، كانت تتجه لدعم قوات حكومة الوفاق.

وفي ذات السياق، أعلنت المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، أن منطقة جنوب طرابلس، أصبحت مناطق عسكرية، وأوضحت في إعلانها أن على أهالي المنطقة الخروج منها في أقرب وقت.

واستأنفت العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني نحو طرابلس، بعد أيام من الهدوء النسبي على محاور القتال.

وكان سلاح الجو قد نفذّ غارات جوية على مواقع عدّة في اليومين الماضيين تابعين لقوات تابعة لحكومة الوفاق.

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