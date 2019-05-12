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طبرق تشهد انتعاشا كبيرا في بيع الحلويات وصناعتها

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزدهر صناعة الحلويات في شهر رمضان، ويزداد الطلب عليها، نظرا لأهمية وجودها على سُفرة الفطور، وفي ليبيا، تتميز الحلويات بأنواعها وأشكالها.

وضمن متابعة 218 اليومية للأسواق الليبية في شهر رمضان، كانت لها جولة في أسواق مدينة طبرق، التي تشتهر فيها بعض الحلويات، ومنها “القطايف”  و”الكنافة”، المعدّة للأكل والجاهزة، أو للطهي في البيوت.

وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا، إلا أن سعر هذه الحلويات، تعبتر رخيصة بالنسبة لأهل المدينة، الذيبن يقبلون عليها في شهر رمضان، على وجه التحديد.

ومن المحلات التي زارتها كاميرا 218، كان المحل المُطلّ على “فندق القزاز”، والذي يعمل مند سنوات طويلة، كمطعم في طبرق تشهد انتعاشا في بيع الحلويات وصناعتهاشهر رمضان على وجه الخصوص، ورصدت الإقبال الكبير على المطعم الذي يُقدّم الحلويات.

وستعرض قنوات 218، ضمن تقاريرها اليومية، اليوم الأحد، تقريرا عن الحلويات في مدينة طبرق، في شهر رمضان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • افتحولنا مصنع شكلاتة ورد الليبية ومصنع المعمورة الليبي ـ والحلوياات تو تصنعهم المراة في البيت ـ غير إنتم أفتحوا منع شكلاتة ورد وديروا منها أحجام وأشكاال مختلفة ومتعددة الأغراض .

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