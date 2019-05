«أمن طرابلس»: القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات

المتوسط:

تمكنت وحدة الدوريات والنقاط الأمنية المتمركزة في مدينة طرابلس التابعة لقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي من القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة مركبة الآلية نوع ( مرسيدس)اللون -رصاصي بقوة السلاح من احد المواطنين في منطقة عين زارة. وتم تسليم المركبة الي مالكها بنموذج تسليم واستكمال باقي الإجراءات.

وكما تمكن أعضاء القوة من إيجاد مركبة مسروقة هونداي توسان لون رصاصي حسب الإفادة المقدمة من مركز الشرطة والتي تمت سرقتها من امام المنزل احد المواطنين الكائن بطريق الشوك، وتم تسليمها لمالكها.

وتحيي وزارة الداخلية كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.

وتؤكد الوزارة بأنها ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، من اجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل ربوع البلاد.

