المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة للاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس تعرض أحد المحولات للتخريب بمحطة مفرق السواني.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا التخريب أدى لخروج المحطة عن الخدمة، ولم تتمكن فرق الصيانة من الدخول إلى المحطة لتغذية أحمال المحول حتى هذه اللحظة.

The post بسبب اشتباكات طرابلس.. محطة مفرق السواني تخرج عن الخدمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية