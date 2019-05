المتوسط:

يزور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، باريس الأربعاء القادم للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن لقاء حفتر مع ماكرون يأتي بعد أيام من زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي.

