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ضبط عصابة تمتهن سرقة السيارات في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت إحدى دوريات البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن بنغازي القبض على عصابة إجرامية تمتهن سرقة السيارات بهدف أخذ الأجزاء وقطع الغيار المُهمّة منها ومن ثُم قصها لأجزاء.

وتم ضبط المُتهمين بعد إعداد كمين مُحكم لهم من قبل عناصر البحث الجنائي بحسب ما نلقته وكالة الأنباء الليبية عن المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي أن المُتهمين اعترفوا بارتكاب جرائم السرقة، وذلك بعد أن تم ضبطهم مُتلبسين بعد العثور على أحد أجزاء السيارات المسروقة وتتبع أثرهم.

وأضاف المكتب في بيانه حول الواقعة: “جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة واستحضار المركبة للقسم والتحفظ عليها لحين العرض على النيابة العامة لأخذ الإجراء اللازم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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