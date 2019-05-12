إنقاذ صيّادين كانا مفقودين منذ أيام

أعلن جهاز حرس السواحل والموانئ إنقاذ صيّادين كانا مفقودين منذ يوم الخميس الماضي، بعد إبحارهما باتجاه الغرب على متن قاربهما الفايبر “فلوكة”.

وأوضح حرس السواحل أنه كلّف الزورقين “فزان” و”راس جدير” بالانطلاق في رحلة البحث عن الصيادين بعد ورود بلاغ من أهاليهم إلى غرفة عمليات حرس السواحل.

وبعد عملية تمشيط واسعة أجراها القاربان بالمناطق المُستهدفة في عملية البحث غربي العاصمة طرابلس، تم العثور على قارب الصيادين اللذين كانا في صحة جيدة.

وأشار بيان صادر عن جهاز حرس السواحل حول عملية الإنقاذ، أن الصيّادين كانا عالقين وسط البحر بعد تعطل محرك قاربهما على بعد مسافة 10 ميل شمال سيدي بلال قبل أن يتم نقله إلى نقطة التمركز بقاعدة طرابلس البحرية.

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