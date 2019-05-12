أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضروات باجدابيا اليوم الأحد

في متابعة لما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات تقوم ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد هذه الأسعار من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.
وفيما يلي أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات من داخل سوق مدينة اجدابيا، اليوم الأحد 12مايو.
– أسعار بعض السلع الغذائية:
طبق البيض 12,50دينار
علبة الطماطم 2,50 دينار
علبة الزيت النبات 5 دينار
علبة الحليب المركز 3,50 العلبة الكيبرة
علبة الحليب المعقم 4 دينار
علبة الشاي الأخضر 3 دينار ، 400 جرام
علبة الشاي الأحمر 6 دينار ، 400 جرام
كيس المكرونه ليبية 1 دينار ، 400 جرام
كيس المكرونه التونسية 1,750دينار ، 400 جرام
كيلو الارز 3،25 دينار
كيلو الدقيق 1,750دينار
كيلو السكر 1,750دينار
كيلو السميد 3 دينار
كيلو الفاصولية 4,50 دينار
كيلو العدس 3,50 دينار
كيلو الثمر 3,50 دينار
– أسعار بعض الخضروات والفواكة:
حزمة المعدنوس 50 قرش
كيلو البصل 2,50 دينار
كيلو الطماطم 4 دينار
كيلو الكوسه 4 دينار
كيلو الخيار 4 دينار
كيلو الفلفل 6 دينار
كيلو الفلفل المحشي 4 دينار
كيلو الفلفل الاحمر 10 دينار
كيلو باذ نجال 4 دينار
كيلو الليمون 4 دينار
كيلو الجزر 4 دينار
كيلو البطاطس 4 دينار
كيلو الموز 8 دينار
كيلو التفاح 7 دينار
كيلو الخوج 7 دينار
كيلو الجوافة 5 دينار
– أسعار بعض اللحوم :
كيلو لحم الخروف الوطني 40 دينار
كيلو لحم الجدي الوطني 40 دينار
كيلو لحم البقر المستورد (هبر) 25 دينار
كيلو لحم البقر المستورد (عظم ) 22 دينار.
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