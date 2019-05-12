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أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضروات باجدابيا اليوم الأحد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

في متابعة لما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات تقوم  ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد هذه الأسعار  من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.

وفيما يلي أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات من داخل سوق مدينة اجدابيا، اليوم الأحد 12مايو.

– أسعار بعض السلع الغذائية:

طبق البيض   12,50دينار

علبة الطماطم 2,50 دينار

علبة الزيت النبات 5 دينار

علبة الحليب المركز 3,50 العلبة الكيبرة

علبة الحليب المعقم 4 دينار

علبة الشاي الأخضر 3 دينار ، 400 جرام

علبة الشاي الأحمر 6 دينار ، 400 جرام

كيس المكرونه ليبية 1 دينار ، 400 جرام

كيس المكرونه التونسية 1,750دينار ، 400 جرام

كيلو الارز 3،25 دينار

كيلو الدقيق 1,750دينار

كيلو السكر 1,750دينار

كيلو السميد 3 دينار

كيلو الفاصولية 4,50 دينار

كيلو العدس 3,50 دينار

كيلو الثمر 3,50 دينار

– أسعار بعض الخضروات والفواكة:

حزمة  المعدنوس 50 قرش

كيلو البصل 2,50 دينار

كيلو الطماطم 4 دينار

كيلو الكوسه 4 دينار

كيلو الخيار 4 دينار

كيلو الفلفل 6 دينار

كيلو الفلفل المحشي 4 دينار

كيلو الفلفل الاحمر 10 دينار

كيلو باذ نجال 4 دينار

كيلو الليمون 4 دينار

كيلو الجزر 4 دينار

كيلو البطاطس 4 دينار

كيلو الموز 8 دينار

كيلو التفاح 7 دينار

كيلو الخوج 7 دينار

كيلو الجوافة 5 دينار

– أسعار بعض اللحوم :

كيلو لحم الخروف الوطني 40 دينار

كيلو لحم الجدي الوطني 40 دينار

كيلو لحم البقر المستورد  (هبر) 25 دينار

كيلو لحم البقر المستورد  (عظم ) 22 دينار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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