أردوغان يجدد انتقاداته لحفتر

انتقد الرئيس التركي إردوغان قائد الجيش خليفة حفتر معتبرا أنه يجري التغاضي عن أفعاله من أجل النفط في ليبيا.

وقال إردوغان إنّه “يتّم التغاضي عن جنون قاتل مأجور من أجل آبار النفط في ليبيا”على حد وصفه.

وكان أردوغان، قال إن ليبيا باتت تشكل مسرحا لـ”سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة” مؤكدا أنه يوجد في ليبيا حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ودكتاتور يتلقى الدعم من أوروبا وبعض الدول العربية، في إشارة إلى قائد الجيش خليفة حفتر.

وأضاف: أردوغان أن تركيا ستقف بقوة إلى جانب الليبيين، كما فعلت في السابق، و”ستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة”.

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