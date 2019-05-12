عميد لبلدية إدري الشاطئ يؤدي القسم القانوني في طرابلس ?

أقيمت اليوم الأحد مراسم أداء القسم القانوني لعميد المجلس البلدي ادري الشاطي ابراهيم عمر ابراهيم ابولقاسم، وأعضاء البلدية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبد الله الطاهر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزير أكد خلال كلمته تقديم الدعم لخدمة البلدية ومواطنيها.

وحضر مراسم أداء القسم القانوني بمقر وزارة الحكم المحلي مدير ادارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح ومستشار التعاون الدولي بالوزارة عبدالمجيد ابوغرارة وعدد من موظفي وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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