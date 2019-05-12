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عميد لبلدية إدري الشاطئ يؤدي القسم القانوني في طرابلس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقيمت اليوم الأحد مراسم أداء القسم القانوني لعميد المجلس البلدي ادري الشاطي ابراهيم عمر ابراهيم ابولقاسم، وأعضاء البلدية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبد الله الطاهر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزير أكد خلال كلمته تقديم الدعم لخدمة البلدية ومواطنيها.

وحضر مراسم أداء القسم القانوني بمقر وزارة الحكم المحلي مدير ادارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح ومستشار التعاون الدولي بالوزارة عبدالمجيد ابوغرارة وعدد من موظفي وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • عميد لبلدية إدري الشاطئ يؤدي القسم القانوني في طرابلس ?
    =: القوانين في ليبيا معطلة فقسمه باطل ؟ واذا أراد أن يقسم فليدهب إلى الدوحة أو أنقرة ؟

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