رئيس بلدية بنغازي يستقبل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا

بنغازي 12 مايو 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا السيدة ماريان غاسر والوفد المرافق لها.

هذا وقد حضر اللقاء الذي أقيم بمقر ديوان البلدية، عضو المجلس التسييري للبلدية عبد الباسط الجازوي، ومدير مكتب الخارجية والتعاون الدولي بنغازي ناصر الطواح، ورئيس جمعية الهلال الأحمر ببنغازي قيس الفاخري.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الأعمال التي يقوم بها الصليب الأحمر في مدينة بنغازي، والتي تمثلت في دعم ورشة للأطراف الصناعية بمركز المعاقين، وإرسال طلبة للتدريب في تخصص صناعة الأطراف الصناعية لكل من الأردن وألمانيا، وبناء مرفق مبيت للمبتورين من خارج المدينة الذين يترددون على مركز بنغازي لإعادة تأهيل المعاقين، ودعم المستشفيات والعيادات، وتنظيم دورات للفنيين في شركة المياه والصرف الصحي، وتوفير مضخات، بالإضافة إلى إقامة مشاريع صغرى لفئة ذوي الإعاقة، وتوفير مساعدات إنسانية.

ونوه المهندس الصقر بوجواري لجهود وتقدير لدور الصليب الأحمر، وأهمية التنسيق المتبادل في تحديد الأوليات للأعمال المستهدف القيام بها بالتنسيق مع لجنة التواصل في البلدية والجهات المختصة.

وأكد المهندس الصقر بوجواري أن البلدية مستعدة للتعاون التام، من أجل قيام الصليب الأحمر بأعمالها الإنسانية داخل البلدية على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

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