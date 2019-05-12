لواء الصمود: تحالفنا مع السراج مؤقت لقتال حفتر.. وما نقوم به في العاصمة جهاد في سبيل الله

ليبيا – قال القائد الميداني في لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دولياً صلاح بادي أحمد بن عمران المتحالف مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج للقتال في طرابلس ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إن كتيبتهم غير معنية بأي اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس بين السراج وحفتر.

بن عمران قال في تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأول إن من أسماهم “بالثوار الحقيقيين” لن يرضوا بأي اتفاقات مع ما وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر”، مؤكدا أن قتالهم ضد قوات الجيش هو جهاد في سبيل الله لن يتوقف حتى النصر.

وأضاف القيادي الإسلامي :” أنهم متحالفين مؤقتاً مع حكومة فائز السراج لقتال حفتر وأن الهدف المشارك لجميع الكتائب الآن هو صد هجوم حفتر على طرابلس وفي حال قرر السراج توقيع اتفاق مع حفتر فهذا أمر لا علاقة لنا به.”

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