السجل الإجرامي للإرهابي “إبراهيم نقوزة” الذي قتل في طرابلس

طرابلس-العنوان

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية في طرابلس من القضاء على الإرهابي إبراهيم ناصر المعداني الملقب بـ “إبراهيم نقوزة”، وهو أحد مقاتلي الحشد الميليشياوي ويشارك ضمن صفوف العصابات الإرهابية الإجرامية التي تحارب قوات الجيش في عملية تحرير العاصمة.

ويعد إبراهيم نقوزة الشهير بـ “اليابس” عضو في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وهو من مواليد 1989 بمنطقة قاريونس ببنغازي

وانضم “إبراهيم نقوزة” إلى مليشيا كتيبة ليبيا الحرة منذ بداية تأسيسها، وانضم إلى مجلس شورى مجاهدي بنغازي الإرهابي عند تأسيسه في يونيو 2014، وشارك في المواجهات ضد الجيش في مدينة بنغازي.

كما انضم “إبراهيم نقوزة” إلى سرايا الدفاع عن بنغازي الارهابية عقب فراره من بنغازي عام 2016، وشارك في المعارك ضد الجيش الليبي في عملية تحرير مدينة طرابلس.

وأعلن الجيش الليبي عن مقتله خلال غارة جوية نفذت في الثامن من شهر مايو الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية