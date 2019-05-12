كيف تعد قوات حكومة الوفاق الوطني تجهيزاتها العسكرية في رمضان؟

لحظات بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، تعد عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الأسلحة. وتتواصل التجهيزات لساعات قبل التنقل إلى مناطق القتال جنوبي طرابلس، وعند تجدد الاشتباكات. فتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني من التصدي لمحاولات تقدم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة، ما أدى إلى سقوط قتلى.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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