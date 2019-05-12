أردوغان يهاجم السيسي .. ويصف حفتر بـ”القاتل المأجور”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر .

وقال أردوغان – في كلمة ألقاها بمأدبة إفطار رمضانية بإسطنبول، نشرتها وكالة “الأناضول“أمس السبت – إنه يتّم التغاضي عن من وصفه بـ” جنون قاتل مأجور ” من أجل آبار النفط في ليبيا.

وتابع: من يتبجحون بالعدالة والحرية، لا ينبسون ببنت شفة إزاء المشانق التي تقيمها محاكم الانقلاب في مصر”، مستنكرا “استجابة الاتحاد الأوروبي لدعوات السيسي”.

وقال “كما في كل شهر رمضان، يحاول أعداء الإنسانية والإسلام تعكير أجواء هذا الشهر الفضيل، الحكومة الإسرائيلية تمطر غزة بالقنابل، النظام السوري المتلطخة أيديه بالدماء، لا يتوانى من قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس في إدلب في هذا الشهر الكريم، مئات آلاف الأطفال الأبرياء في اليمن أصبحوا ضحايا بين أنياب الجوع والقحط، جراء حرب قذرة، وفي ليبيا يتم التغاضي عن جنون قاتل مأجور من أجل آبار النفط، ومن أركان إلى الصومال ومن أفغانستان إلى العراق ترتفع أعمدة دخان الحروب في عالمنا الإسلامي في شهر رمضان”.

وقال الرئيس التركي -المتهم بدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا وسوريا ومصر – إن من يتبجحون بالعدالة والحرية لا ينبسون ببنت شفة إزاء المشانق التي تقيمها ما وصفها بـ”محاكم الانقلاب في مصر” (أحكام القضاء المصري على قيادات جماعة الاخوان الارهابية في مصر) ، مضيفاً بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستجيبون لدعوة السيسي، ويجلسون معه على طاولة واحدة ويتناقشون حول المستقبل.

يشار إلى أن دعا المتحولين جنسياً في تركيا لمشاركته في وجبة إفطار في إسطنبول، داعيًا خلاله عدد من الفنانين، من بينهم المغنية والممثلة الشهيرة بولنت أرسوي، التي تحولت من ذكر إلى أنثى في الثمانينات.

وأظهرت الصور الرئيس التركي وزوجته جالسين إلى المائدة نفسها مع بولنت أرسوي البالغة من العمر 64 عاماً، والتي كلفها تحويل الجنس ملاحقة واعتداء جسدياً في بلدها قبل عقود.

وأثار وجود أردوغان وأرسوي في حفل إفطار واحد سخرية عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24