«الصحة الحيوانية» في بنغازي يُحذر من انتشار الحمى القلاعية

حذر المركز الوطني للصحة الحيوانية فرع بنغازي، اليوم الأحد، من انتشار مرض الحمى القلاعية، مطالبا المربين في حالة ملاحظة أي أعراض مرضية، بسرعة التواصل مع مديري المكاتب التابعة له في نطاق الفرع كل حسب بلديته، واتباع كافة الشروط الصحية للحد من انتشار المرض.

ووفقا لوكالة «وال» طالب المركز اليوم في بيان، مربي المواشي باتباع التعليمات التالية حال ظهور أي إصابة بالمرض، تتمثل في التبليغ الفوري عن الإصابة، وعزل الحيوانات المصابة وعلاجها علاجًا عرضيًا، باستخدام المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب مع استشارة الطبيب البيطري، وعدم نقل الحيوانات من مكانها إلى أي مكان آخر، وتجنب الذهاب إلى أسواق بيع المواشي، وكذلك عدم مخالطة القطعان السليمة.

كما شدد علي ضرورة تطهير وسيلة النقل عند الخروج من المزرعة، وارتداء ملابس مخصصة أثناء التواجد داخل المزرعة، ثم تبديلها عند الخروج منها، مع تطهير أحواض المياه والأعلاف، وكذلك وضع كمية من مطهر اليود في مياه الشرب.

وطالب المركز بضرورة التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة صحية، وعدم رميها على الطرقات أو أماكن تواجد القطعان السليمة.

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