الضراط مسؤول جديد في فريق السراج

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بأن يتولى محمد الضراط مهام مدير عام مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب قرار المجلس الرئاسي رقم 611 لسنة 2019 فإن مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره مدينة طرابلس ويتبع للمجلس الرئاسي.

وينص القرار على أن يتولى المكتب دعم المسار الديمقراطي والبناء المؤسسي وتعزيز الوحدة الوطنية وإعداد خطط واستراتيجيات عمل في مجالات السياسات العامة الداخلية والخارجية بما يككفل تحقيق المصالح العليا للدولة.

ويتولى المكتب أيضا وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات والتعامل مع الأزمات والكوارث مع رصد الرأي العام والتعاطي معه بموجب دراسات وأبحاث بالخصوص ومتابعة الأوضاع المحلية العامة وجمع وتحليل البيانات والمعلومات بشأنها وعرضها على المجلس الرئاسي.

ويعنى المكتب أيضا باستقراء الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها الدولة حاضرا ومستقبلا واقتراح المعالجات المناسبة للتعامل معها وتطوير أساليب معالجة المشاكل والمعوقات التي تطرأ في القضايا السياسية العامة بالإضافة إلى التعامل مع ما يحال إليه من المجلس الرئاسي من مسائل لغرض تقديم مقترحات بالخصوص.

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