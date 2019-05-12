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الرعيض: مجلس النواب أختطف في طبرق ويعمل تحت سلطة عسكرية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على أن أغلب القرارات والقوانين التي اتخذها المجلس أثناء انعقاده في طبرق كانت مخالفة لمصلحة البلاد ، مدعياً بأن مجلس النواب مختطف  من قبل سلطة عسكرية.

الرعيض أرجع في مقابلة مع شبكة الرائد المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين سبب عقد المجلس لجلساته بالعاصمة طرابلس خلال مايو الجاري إلى مادتين رئيستين في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ، مشيرًا إلى أن أي عضو لا يعترف بالاتفاق يُعدّ فاقدًا لعضوية المجلس.

وأكد الرعيض نجاحهم في تشكيل عدد من اللجان بالمجلس بينها لجنة للتواصل الخارجي وأخرى لمراجعة قرارات المجلس، مضيفًا أن اللجنتين سيقدمان تقاريرهما في جلسة الأحد .

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • فهلا عكست الامر ان كنت حازما ..
    من منهم المختطف ومسلوب السلطة ويقبع تحت سيطرة المسلحين؟
    هل استطاع الرعيض ان يبصر سيطرة الجيش على البرلمان واصابه العشى عما يطفح من سيطرة الميليشيات على كل الحكومات التي تولت منذ بزوغ ثورة فبراير وتكون المجلس الانتقالي الى يومنا هذا الذي فيه حكومة الوفاق الضعيفة والتي لا تملك حتى اتخاذ مجرد قرار؟
    عن أي اتفاق سياسي يتحدث الرعيض؟
    يقول اتفاق الصخيرات!
    هيا الى اتفاق الصخيرات:
    اين بند شرط منح ثقة البرلمان لحكومة الوفاق؟
    اين بند الالزام بفك ميليشيات والسرقة والابتزاز والتطفل على وظائف الجيش والشرطة؟
    اين بند اعتبار المجلس التشريعي هو مرجع التشريع وهو مجلس النواب؟
    من الذي خالف الاتفاق السياسي حتى نقول بأنه مختطف ؟
    وصدق من قال في أمثالك:
    وعين الرضا عن كل عيب كليلة… وعين السخط تبدي المساويا …

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