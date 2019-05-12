الرعيض: مجلس النواب أختطف في طبرق ويعمل تحت سلطة عسكرية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على أن أغلب القرارات والقوانين التي اتخذها المجلس أثناء انعقاده في طبرق كانت مخالفة لمصلحة البلاد ، مدعياً بأن مجلس النواب مختطف من قبل سلطة عسكرية.

الرعيض أرجع في مقابلة مع شبكة الرائد المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين سبب عقد المجلس لجلساته بالعاصمة طرابلس خلال مايو الجاري إلى مادتين رئيستين في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ، مشيرًا إلى أن أي عضو لا يعترف بالاتفاق يُعدّ فاقدًا لعضوية المجلس.

وأكد الرعيض نجاحهم في تشكيل عدد من اللجان بالمجلس بينها لجنة للتواصل الخارجي وأخرى لمراجعة قرارات المجلس، مضيفًا أن اللجنتين سيقدمان تقاريرهما في جلسة الأحد .

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