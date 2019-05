المتوسط:

أعلنت ألمانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا، أوليفر أوتشازا، عن تأييدها الكامل لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا لأسباب إنسانية، ووقف الأعمال القتالية، وعودة أطراف النزاع إلى وساطة سياسية تقودها الأمم المتحدة.

وقال أوليفر أمس، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن هذا الموقف جاء بعد مشاورات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بشأن ليبيا الجمعة الماضي.

