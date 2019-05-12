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الخطوط الأفريقية والليبية ترفضان تطبيق قرار مواصلات الوفاق بشأن تخفيض أسعار تذاكر الطيران

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المتحدث باسم الخطوط الأفريقية عمران الزبادي في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أن قرار خفض أسعار التذاكر لن يتم تطبيقه ما لم يتم خفض قيمة الرسم على النقد الأجنبي الذي فرضه المجلس الرئاسي على مبيعات النقد الأجنبي منذ سبتمبر من العام الماضي.

المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة صرح أيضاً لذات القناة أن قرار خفض الأسعار من قيمة التذاكر لم يطبق حتى اللحظة دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأرجعت الشركات المعنية بالقرار عدم تطبيقها للقرار رغم اعتماده منذ نحو 3 أسابيع إلى التكاليف الباهظة التي تكبّدتها من الرسم على النقد الأجنبي على مستوى شراء قطع الغيار ودفع الاشتراكات الدولية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هذا الموضوع يجب إجتماع إدارة الشركتين , مع المجلس التنفيذي والرقابة الأدارية ـ حتى تنحل العقدة وتوضع النقاط على الحروف سواء رحلات داخلية أو رحلات خارجية ـ والطيران المدني وشركة الخطوط الافريقية والخطوط الليبية يعتبران قطاع عام ومؤسسة عامة مؤمنة ويستخدمها المواطن العادي والسائح , وبما يتناسب مع الذوق العام ولا يتضارب مع أمن البلاد وسلامة الركاب.
    أرجوا التفهم …

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