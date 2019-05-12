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الكبير يوجّه المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد، بالمديرين العامين للمصارف التجارية، في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع المصارف وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.

وقال المصرف بصفحته في “فيسبوك”، إن اللقاء الذي عقد في إدارة الرقابة على المصارف والنقد، استعرض الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم خدماتها للنازحين جراء الحرب، وإيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه الإشكالية وفتح نوافذ خاصة لتوفير السيولة النقدية.

وأضاف “المركزي” أن الاجتماع ناقش أيضا الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية وسبل حلها بشكل عاجل.

بدوره أكد الصديق الكبير على مديري المصارف التجارية ضرورة بذل العناية اللازمة وتشكيل فرق عمل لمواجهة ظروف الأزمة، والتنسيق بين المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، إضافةً لتذليل الصعوبات التي تواجه المقاصة بين المصارف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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