– ما يزال في الجنوب جيوب للإرهابيين قد تشكل تهديدا على المدنيين لذلك لم نعلن حتى الآن انتهاء العمليات العسكرية في الجنوب

– القوات المسلحة ما تزال تنفذ مهامها بحرفية وتقوم بتحطيم التشكيلات المسلحة في طرابلس

