المسماري يوضح اخر تطورات معارك طرابلس والمنطقة الجنوبية ويؤكد اقتراب الحسم

عقد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري مؤتمرا استثنائيا أوضح فيه اخر تطورات المعارك الميدانية والعسكرية الدائرة في تخوم العاصمة طرابلس، وكذا اخر التطورات بالمنطقة الجنوبية للبلاد.

وأكد اللواء المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي إن الجيش ينفذ مهمته في طرابلس بحرفية عالية، مضيفا أن حسم المعركة سيكون قريبا جدا لصالح ليبيا والليبيين.

وأشار المسماري إلى أن القوات المسلحة تقوم بتحطيم التشكيلات المسلحة في طرابلس، وهناك تشكيلات بدأت تتلاشى بعد مقتل قادتها وضرب ذخائرها بالطيران، موضحا أن “الشعور بالهزيمة” بدا واضحا لدى الكثير من التشكيلات المسلحة.

وذكر المسماري أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني نفذت ضربة بقرية ناصر جنوب الزاوية بعد ورود معلومات عن وجود إمدادات ذخائر لقوات الجويلي، إضافة إلى تنفيذ عشرات الغارات الجوية الأسبوع الماضي استهدفت مواقع عسكرية لقوات الوفاق وتدمير أهداف ومخازن أسلحة.

ولفت المسماري إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق استخدمت مؤخرا طائرات بدون طيار تركية الصنع، مبينا وجود خط جوي وبحري مفتوح بين تركيا ومصراتة في حين بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلق تصريحات علنية ضد الجيش الوطني.

وبشأن الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، أكد اللواء المسماري أن هناك جيوبا للإرهابيين قد تشكل تهديدا على المدنيين لذلك لم يعلن الجيش حتى الآن انتهاء العمليات العسكرية في الجنوب، وقال إن لدى الجيش خططا لتأمين جميع المناطق الجنوبية.

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