محافظ المصرف المركزي بطرابلس يلتقي مدراء المصارف التجارية‎

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الاحد بالمدراء العامون للمصارف التجارية، وذلك بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقدبطرابلس.

وبين الموقع الرسمي للمصرف المركزي؛ ان هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعته لأوضاع المصارف وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.

فقد تم استعراض الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم خدماتها للمواطنين الذين اضطرتهم الحرب للنزوح عن مناطقهم، وإيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه الإشكالية وفتح نوافذ خاصة لتوفير السيولة النقدية.

كما تمخلال الاجتماع مناقشة الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية وسبل حلها بشكل عاجل.

ودعا المحافظ ، مدراء المصارف التجارية بضرورة بذل العناية اللازمة وتشكيل فرق عمل لمواجهة ظروف الأزمة، وأكد على ضرورة التنسيق فيما بين المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتذليل الصعوبات التي تواجه المقاصة بين المصارف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية