مؤسسة النفط وشركة شلمبرجير تتفقان على مذكرة تفاهم بشأن مشاريع الحفر

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، مصطفي صنع الله، مع رئيس مجلس إدارة شركة شلمبرجير ومديرها التنفيذي أوليفير لو بوش، وذلك لبحث سبل تطوير الحقول البرية والبحرية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الطرفين اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم خلال شهر يونيو القادم تخصّ مشاريع حفر وتدريب مشتركة كما ناقش الجانبان مشاريع الحفر والإنتاج المبكر المزمع تنفيذها قريبا في حوضي مرزق وسرت، إضافة إلى مراكز التدريب التي تعتزم شركة شلمبرجير إنشاءها في كل من طرابلس وبنغازي، وذلك بهدف تنمية مهارات الكفاءات الجديدة في قطاع النفط الليبي.

وحضر الاجتماع كل من رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا خليفة رجب ونائبة المدير التنفيذي للمكامن والبنية التحتية بشركة شلمبرجير هندة غربي، ونائب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة خالد المغربل، ، ونائب الرئيس والمدير الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا زياد بن حامد.

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