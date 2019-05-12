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موائد الرحمن بالقطرون.. عنوان التآلف بشهر رمضان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كعادة أهل القطرون في شهر رمضان من كل عام، تزداد موائد الرحمن وتتواصل ويتشارك أهل الخير طعامهم مع محتاجين وعاجزين ومتضررين من الأزمات المتراكمة.

وهذا العام فكر شباب القطرون في إقامة مأدبة طعام حديثة على الطريق الرئيسية لتجذب انتباه المارة والجاليات المهاجرة والمساكين لأنهم يعتبرون رمضان ليس شهر صيام فقط، بل شهر عمل وإحسان ومحبة، وهو فرصة مثالية لنبذ الخلافات والشقاق، وطي صفحات الماضي.

وتشهد جل المناطق والمدن الليبية في رمضان إقامة موائد الرحمن، حيث يتسابق على إعدادها مختلف مكونات المجتمع سعيا منهم للعمل الحسن والخلق الرفيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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