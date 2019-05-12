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35 نائبًا يتفقون على إنشاء ديوان عام لمجلس النواب في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقد 35 عضوًا بمجلس النواب، جلسة رابعة أول أمس الأحد، بمدينة طرابلس لمناقشة تقارير اللجان المعنية التي جرى تشكليها في الجلسة السابقة، -حسبما قال النائب حمودة سيالة الذي جرى تكليفه ناطقًا باسم النواب في اجتماعهم الماضي.

وقال سيالة في مؤتمر صحفي بثته قناة «ليبيا الأحرار»، إن النواب اتفقوا على «إنشاء ديوان لمجلس النواب في طرابلس، فيما شرعت لجنة مراجعة اللائحة الداخلية في مراجعة جميع القرارات الصادرة عن مجلس النواب بدءًا من سنة 2014 عملاً بالمادة 16 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015».

 

وأضاف أن «لجنة التواصل الدولي من النواب المجتمعين زارت تونس رفقة مستشارين من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والتقت أكثر من 17 سفيرا من دول الاتحاد الأوروبي وغيره، لتوضيح موقف النواب من العدوان الذي يشن على العاصمة طرابلس وما تتعرض له العاصمة من قصف عشوائي».

وقال إن «مجلس النواب كان بصدد تشكيل لجنة للمشاركة في الملتقى الوطني الجامع في غدامس لكن هجوم طرابلس نسف بالملتقى وضرب به عرض الحائط، وانتقلنا من المفاوضات السياسية إلى الحرب».

واجتمع عدد من النواب في طرابلس، الخميس الماضي، وطالبوا بوقف إطلاق النار في العاصمة وعودة القوات التابعة للقيادة العامة «من حيث أتت».

 

وأكد النواب، في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم مرفقًا بأسماء 52 نائبًا، «استمرار انعقاد جلسات المجلس بطرابلس كإجراء تصحيحي؛ حتى يصبح مجلس النواب معبرًا عن تطلعات ومطالب الشعب الليبي»، مشددين على أنّ «هذه الجلسات ليست انقلابًا أو دعوةً للتقسيم، وهذا يؤكده حضور النواب من كل مدن ليبيا».

والأحد الماضي، صوت الـ47 عضوًا، على اختيار النائب الصادق الكحيلي رئيسًا، والنائب مصعب العابد مقررًا، والنائب حمودة سيالة ناطقًا باسم المجلس لمدة 45 يومًا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • في الحقيقة إن مجرد فكرة فتح فرع للإخوة النواب المنشقين عن مجلس النواب تحت رئاسة أخرى غيررئاسته القانونية فكرة خائبة وتعد من أسخف الأفكار وأقبحها على الإطلاق ، لأن حكومة الوفاق الفاشلة تولدت عقب ترتيبات وحوار سياسي أدى إلى اتفاق على نقاط ترفع الخلاف وتقضي على الشقاق ومع ذلك لم تنهض فضلا على أن ترفع ظلما أو تبسط عدلا، فكيف بمجلس النواب المنشقين والذي ما هو الا مجلس الشقاق من أوله قبل أن يباشر أعماله الإنشقاقية التي لا ينتظر الليبيون منهم غيرها ؟ إذ أنك لن تجني من الشقاق إلا الفراق والمزيد من الإنشقاق .
    وأعتقد أنهم لم ينشقوا إلا ليظنوا أنهم سيعيدون كفة حكومة الميليشيات إلمرجوحة إلى الوسط على الأقل ، ليؤثروا على الرأي العام وعلى الشارع الليبي بعدما ظهر جليا أنهم خسروا كل المواقف ، الليبية والعربية والغربية إلا النذر البسيط من الشاذين والمشبوهين على مستوى الدول والعالم
    وكل ذلك بهدف وضع الجيش الليبي بقيادة المشير الحازم خليفة حفتر تحت شيئ من الضغط للحد من زحفه المشروع للقضاء على براثم الإرهاب والخوارج والميليشيات .
    لكنهم والله أخفقوا ووقعوا في نقيض ما قصدوا، لأنهم بذلك لم يزيدوا الموقف ضدهم إلا قوة ، ذلك لأن المسار السياسي والإنشقاق كلما زاد تأزما زادت الحاجة الملحة إلى تدخل قوة حقيقية قانونية تراعي مصلحة المواطن وتردع السفهاء والطماعين والمجرمين المنشقين والمتصارعين على السلطة ،فهؤلاء يصدق فيهم المثل الليبي الشهير (يبي يطببها عماها)

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