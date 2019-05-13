الكحيلي: من المتوقع أن يرتفع عدد النواب لجلسات مجلس النواب في طرابلس  إلى “100” نائب أو أكثر

أخبار ليبيا 124 – خاص

قال رئيس المجلس الوطني المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي إن أول جلسة للمجلس في طرابلس عقدت بحضور “52” نائب، لافتًا إلى أن العدد وصل في جلية أمس السبت إلى “57” .

الكحيلي أوضح أنه بعد تفعيل ديوان المجلس من المتوقع أن يرتفع عدد النواب إلى “100” أو أكثر .

وأكد رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات قانونية وشرعية، وهي تسير وفقًا للمادتين 16 و 17 للاتفاق السياسي .

الكحيلي لفت إلى أن أي نائب لا يعترف بالاتفاق السياسي يعتبر فاقد للعضوية وسوف يستبدل بالذي بعده في القائمة عند المفوضية العليا للانتخابات

وكشف رئيس المجلس الوطني المنعقد في طرابلس أن أغلب القرارات التي اتخذها برلمان طبرق ضد مصلحة ليبيا، وغير قانونية،لأن إرادة المجلس كانت مختطفة من قبل سلطة عسكرية، حسب وصفه .

ويتجه المجلس المنعقدة جلساته في طرابلس منذ أكثر من أسبوع، إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة، بهدف “تحرير قرار مجلس النواب”، حسب وصف رئيسه الجديد، الصادق الكحيلي.

وانتخب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة رسمية في طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، الصادق الكحيلي رئيسا، وحمودة سيالة ناطقا رسميا.

وجاء القرار بعد إعلان عدد من النواب عزمهم على عقد جلسات تشاورية من أجل جلسة رسمية للمجلس للتعبير عن رفضهم “عدوان” قوات اللواء خليفة حفتر على طرابلس، وللتأكيد على أن مباركة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لعملية حفتر “لا تعبّر عن قرار مجلس النواب ” .

يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب الذي انعقدت أولى جلساته في طبرق عام 2014 وصل إلى 188 عضوا، وينص قانونه الأساسي على أن النصاب القانوني لعقد جلساته واتخاذ القرارات يتطلب 120 صوتا، لكن عددا كبيرا من النواب يقاطعون جلساته، بسبب رفضهم لموقف مجلس النواب الموالي لحفتر، ما اضطر رئاسته إلى تعديل القانون الأساسي ليكون النصاب القانوني لجلساته 92 عضوا فقط .

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