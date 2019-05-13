هل اجتمع المشير بمسؤولين أميركيين في القاهرة ؟

كشفت مصادر مطلعة أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قد التقى مع مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب، في القاهرة خلال زيارته الأخيرة.

وأوضحت المصادر المطلعة لصحيفة الشرق الأوسط، أن المسؤولين الذين التقاهم حفتر، من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

وحول المعلومات التي كشفت عنها المصادر، أشارت الشرق الأوسط أنها تواصلت مع الناطق باسم الأفريكوم، وكان ردّه عبارة عن نصيحة مفادها، ضرورة توجيه رسالة إلى المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بالخصوص. دون أي ينفي حدوث اللقاء في القاهرة.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحيفة، أن إدارة ترامب تعمل على إعادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر إلى طاولة الحوار، بمشاركة دولية.

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