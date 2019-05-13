صحيفة امريكية تكشف تفاصيل جديدة بشأن دعم “ترامب” لـ”حفتر”

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب دعم المشير خليفة خليفة حفتر في ليبيا، على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وذلك بعد ضغط سعودي ومصري.

ونقلت الصحيفة عمّا قالت إنه مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ومسؤولين سعوديين اثنين، أن زعماء السعودية ومصر نجحوا في الضغط على ترامب ليغير سياسة بلاده في ليبيا، ويدعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حثّا ترامب في 9 أبريل/نيسان الماضي على الحديث مع حفتر، ودعم قضيته.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضًا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض.

ولفتت الصحيفة إلى أن بن سلمان أبلغ ترامب حينها أن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بالقاعدة وتنظيم “داعش”، حسب ما نقلت عن المسؤولين السعوديين والمسؤول الأمريكي.

وتابعت أنه تقريبًا بعد نحو أسبوع، تحديدًا في 15 أبريل الماضي، اتصل ترامب بحفتر وأشار إلى دعمه لعملياته، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، والتي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم “داعش”.

وأشارت أن الخارجية الأمريكية – لحين اتصال ترامب بحفتر- كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر “رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر”، حسب البيت الأبيض.

وحسب الصحيفة الأمريكية، يظهر دور بن سلمان في قرار ترامب تجاه ليبيا نفوذ الأول المستمر في البيت الأبيض.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن عدد قتلى المواجهات المسلحة الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، أدت حتى الآن إلى مقتل 454 شخص وإصابة 2154 شخصًا.

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