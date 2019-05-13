شهود عيان: قصف جوي ومدفعي إستهدف هذه المناطق جنوب طرابلس – فيديو

قام سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، ليل الاحد وصباح الاثنين، بشن عدة غارات على مناطق مختلفة جنوب العاصمة طرابلس.

حيث نفذت طائرات تابعة للجيش الوطني عدة غارات جوية على منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، ومحور عين زارة جنوبها.

وبحسب شهود عيان فقد سُمع أصوات انفجارات هزت ضواحي العاصمة طرابلس الجنوبية.

وقال شهود العيان ان مناطق الزطارنة و تاجوراء شهدت ضربا بالمدفعية الثقيلة، وكذا سقوط صواريخ غراد على مناطق بتاجوراء.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن عدد قتلى المواجهات المسلحة الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، أدت حتى الآن إلى مقتل 454 شخص وإصابة 2154 شخصًا.

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