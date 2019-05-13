عسكريون ومراقبون: غارات سلاح الجو للجيش الوطني اضعفت قوات الوفاق وتُسرع التقدم نحو قلب طرابلس

أكد مراقبون وعسكريون أن غارات سلاح الجو الليبي ساهمت في إضعاف الميليشيات المسلحة في طرابلس واستنزاف قدراتها، ودعم قوات المشاة التابعة للجيش الليبي للتقدم بشكل أسرع نحو قلب العاصمة لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين.

وأكد مسؤول عسكري ليبي تحقيق الضربات الجوية ضد ميليشيات طرابلس لأهدافها بدرجة كبيرة جداً، ما أدى لانسحاب غالبية الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق من مواقعها والتقهقر نحو الخلف وانسحابهم بأعداد كبيرة من محاور القتال.

وقال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة في معركة طرابلس بالجيش الليبي، في تصريحات نشرتها صحيفة “الاتحاد” إن عدداً كبيراً من مقاتلي المجموعات المسلحة انسحبوا من القتال بعد الضربات الموجعة التي وجهها سلاح الجو لتمركزاتهم وتدمير مخازن أسلحتهم.

وقال المنصوري إن سلاح الجو الليبي سيستهدف أي أهداف معادية للجيش في طرابلس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

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