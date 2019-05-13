الملف الليبي على طاولة المجتمع الدولي اليوم في بروكسل

يلتقي اليوم الأثنين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” يانس ستولتنبرغ، المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، وِفقًا لما أعلنته مصادر في الحلف، قبل أيام عن موعد اللقاء.

وسيُعقد ستولتنبرغ اجتماعا في مقرّ الحلف في بروكسل، مع سلامة لمناقشة الملف الليبي، والأوضاع الميدانية والسياسية المتسارعة، مند أن أعلن الجيش الوطني في الرابع من شهر أبريل الماضي، عن عملية عسكرية لدخول العامصة طرابلس.

وأوضحت مذكرة للحلف الأطلسي، أن المبعوث الأممي في ليبيا سيشارك في مشاورات مجلس الحلف، للبحث عن مخرج للأزمة في ليبيا، وسُبل الوصول إلى إنهاء الصراع السياسي والمسلح.

وكشفت المذكرة، ان الاجتماع سيكون مُغلقًا ولن تحضره وسائل الإعلام، ولم تتضّح الأسباب الحقيقية وراء الاجتماع ودعوة المبعوث المبعوث الأممي غسان سلامة.

وفي المقابل، سيجتمع اليوم أيضا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروسكل، لمناقشة الملف الليبي، وبحث إمكانية استئناف العملية السياسية بين الأطراف الرئيسية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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