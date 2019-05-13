ضربات جوية استهدفت معسكر “السعداوي” في عين زارة

ذكرت مصادر غير رسمية، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف معسكر السعداوي في منطقة عين زارة، أدّى إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية في المعسكر، ونتج عنه تدمير كامل للمعسكر.

وأظهرت مقاطع فيديو وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف عن ضربات جوية وتصاعد للنيران نتيجة للقصف، والذي كان في ساعات متأخرة من ليلة أمس.

وأشار شهود عيان، سماعهم لسيارات الإسعاف التي لم تتوقف بعد عملية القصف، من موقع المعسكر، والذي يُعتقد أنها ضربات دقيقة وتم استهداف موقعها، قبل عملية القصف بفترة.

ولم تتضح المعلومات الرسمية، من الجهات ذات الاختصاص، حول استهداف المعسكر، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، ولم يُعلن الجيش الوطني أو شعبة الإعلامي الحربي التابع للقيادة العامة، تفاصيل الضربة الجوية للمعسكر في منطقة عين زارة.

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