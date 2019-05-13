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اعتقال قاتل 8 مواطنين من الزاوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت القوة الأمنية في مدينة الزاوية بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية من اعتقال مشتبه بارتكابه جريمة قتل مروعة.

وأشار بيان صحفي صادر عن الجهاز إلى اعتقال المدعو فراس غيث العموري المشتبه بارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها 7 من شباب المدينة.

وأضاف البيان أن العموري يبلغ من العمر 27 عاما، وهو عاطل عن العمل ويقيم في مدينة الزاوية التي تلقى أهلها بذهول نبأ تصفية الشباب الـ7 دفعة واحدة.

وأكد البيان أن العموري متهم بجريمة قتل سابقة وفار من العدالة من دون الإشارة إلى سبب قيامه بالجريمتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا ميليشياوي وهذه نتيجة الميليشيات لاهل الزاوية الخانعين للميليشيات. تصفية 7 شباب وغدا تصفية مزيد. هذه افعال الجبناء وميليشيات الاخوان والارهاب وابوعبيدة. فليتجرع من يقبل بالميليشيات سمها.

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