اعتقال قاتل 8 مواطنين من الزاوية

تمكنت القوة الأمنية في مدينة الزاوية بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية من اعتقال مشتبه بارتكابه جريمة قتل مروعة.

وأشار بيان صحفي صادر عن الجهاز إلى اعتقال المدعو فراس غيث العموري المشتبه بارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها 7 من شباب المدينة.

وأضاف البيان أن العموري يبلغ من العمر 27 عاما، وهو عاطل عن العمل ويقيم في مدينة الزاوية التي تلقى أهلها بذهول نبأ تصفية الشباب الـ7 دفعة واحدة.

وأكد البيان أن العموري متهم بجريمة قتل سابقة وفار من العدالة من دون الإشارة إلى سبب قيامه بالجريمتين.

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