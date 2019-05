محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث توفير السيولة للنازحين

المتوسط:

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمناقشة الصعوبات التي تواجه المصارف عند تقديم خدماتها للمواطنين النازحين وإيجاد حلول عاجلة لمواجهتها، وذلك مع مديري المصارف التجارية.

وخلال اللقاء، الذي عقد في طرابلس، بحث إمكانية فتح نوافذ مصرفية خاصة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين النازحين عن مناطقهم بسبب «اشتباكات طرابلس»، بالإضافة إلى بحث الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية وسبل حلها بشكل عاجل.

وختاما، طالب الكبير مديري المصارف التجارية، يضرورة بذل العناية اللازمة وتشكيل فرق عمل لمواجهة ظروف الأزمة، والتنسيق فيما بين المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، إضافةً لتذليل الصعوبات التي تواجه المقاصة بين المصارف.

