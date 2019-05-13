موغيريني تلتقي السراج وسلامة في بروكسل

ليبيا – أعلنت مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين أنها ستلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لبحث الوضع في ليبيا.

موغيريني قالت وفقاً لـ”سبوتنيك” قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن اللقاء سيبحث ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي قد أعلنت إطلاق عملية لإنهاء سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة .