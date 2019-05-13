الكل يبحث عن البغدادي في ليبيا

ظهر زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي قبل نحو أسبوعين في مقطع مصور متوعدا بشن حرب استنزاف ضد خصومه.

وتسبب هذا الظهور في مسارعة أجهزة مخابرات الدول الكبرى لجمع المعلومات عن البغدادي، ومحاولة الوصول إلى المكان الذي يختبئ فيه بعد أن تم فقدان أثره في سوريا في فبراير الماضي بعد أن فر من بلدة الباغوز.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية في أحد تقاريرها أن بريطانيا ودولا غربية أخرى تبحث عن البغدادي في ليبيا، لا سيما بعد ورود معلومات ترجح انتقاله إليها، ناقلة عن مصدر عسكري بريطاني تأكيده أن هذه المعلومات أتت من مصدر موثوق ولابد من التحقق منها.

وأضاف المصدر العسكري البريطاني أن المعلومات بشأن البغدادي أتت بعد أسبوعين من اضطرار القوات الجوية الملكية البريطانية لإجلاء وحدة تابعة لها من ليبيا، وهو الأمر الذي قاد إلى قيام هذه القوات بإعادة مقاتلاتها وطائراتها إلى السماء الليبية بالتنسيق مع طائرات حربية إيطالية وأميركية؛ للقيام بطلعات جوية على مدار الساعة بحثا عن البغدادي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آخر عملية تم تنفيذها في الأجواء الليبية ليلة السبت الماضي بالتزامن مع عمليات أخرى مماثلة، ناقلة عن ضباط في المخابرات العسكرية البريطانية تأكيدهم أن مأوى البغدادي قد يكون في واحد من فروع تنظيمه الـ7 في شمال إفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية