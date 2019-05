المتوسط:

‏اجتمع المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقر الناتو، وأطلعه على الوضع في ليبيا.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، كما حضر الممثل الخاص اجتماعاً لمجلس شمال الأطلسي.

The post «سلامة» لأمين عام الناتو: لا حل عسكري للأزمة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية