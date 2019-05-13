بلدة اسطاطا تُقيم مائدة إفطار للمسافرين على الطريق الساحلي

اسطاطا 13 مايو 2019 (وال)- في بادرة طيبة أقام أهالي بلدة اسطاطا الواقعة ببلدية ساحل الجبل الأخضر، مائدة إفطار للمسافرين والعابرين على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي المرج والبيضاء.

هذا وتعتبر هذه المبادرة هي الثالثة على التوالي لأهالي اسطاطا، حيث يُحرص الأهالي على إقامة هذه الخيمة سنوياً، ويتم دعمها من قبل أهل الخير.

وتشتهر بلدة اسطاطا الواقعة على بعد 20 كيلومتر شرق مدينة المرج، بمحلات المُخصصة لبيع شاهي الأخضر بنكهات الريف “الزعتر، الإكليل، النعناع”، ويقطن البلدة قرابة 100 عائلة أغلبهم من قبيلة الدرسي. (وال- اسطاطا) أ ف/ ر ت

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