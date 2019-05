دعوات دولية لوقف إطلاق النار في طرابلس

المتوسط:

جددت المفوضة العليا للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس.

ودعت خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في بروكسل اليوم، إلى العودة إلى الحوار السياسي، معربة عن دعمها الكامل لعمل المبعوث الأممي، غسان سلامة، الذي يسعى لوقف إطلاق النار، وتشجيع العودة إلى الحوار.

وفي سياق متصل أكدت موغيريني على ضرورة حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لحماية ومساعدة المهاجرين في مراكز الاحتجاز.

