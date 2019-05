ستولتنبرغ يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في ليبيا

المتوسط: أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن قلق الحلف العميق إزاء الوضع في ليبيا، وأكد أنه سيواصل حث جميع الأطراف على إنهاء القتال، والانضمام مرة أخرى إلى العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. وعبر ستولتنبرغ عن دعم حلف الناتو لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، للتوسط في هدنة وإيجاد حل سياسي للأزمة، وحث جميع الأطراف في ليبيا، والمجتمع الدولي على دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. هذا وأكد الأمين العام أن الناتو مستعد لمساعدة ليبيا على بناء مؤسسات أمنية فعالة، بما في ذلك وزارة دفاع حديثة، وأجهزة أمنية فعالة خاضعة للسيطرة المدنية، وسيتم ذلك بناء على طلب الحكومة الليبية عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

