اعتبر المستشار السابق للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، الدكتور وليد فارس، أن هناك فرصة أمام واشنطن والقاهرة لتوحيد تصورهما فيما يتعلق بليبيا.

وفي تصريح لصحيفة الأهرام العربي، أوضح فارس أن على التحالف الدولي دعم القوات المسلحة الليبية، من أجل حسم المعركة مع التكفيريين في كل مكان في ليبيا، ونزع السلاح من التنظيمات المتطرفة .

