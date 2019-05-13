الاتحاد الأوروبي يعتبر هجوم قوات حفتر على طرابلس "تهديدا للأمن والسلم الدوليين"

اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان الهجوم الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس “تهديدا للأمن والسلم الدوليين”. جاء ذلك في ختام لقاء جمع بين وزراء خارجية الاتحاد ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في بروكسل الاثنين. يذكر أن المعارك الدائرة في طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الماضي خلفت نحو 454 قتيلا وأكثر من ألفي جريح بحسب منظمة الصحة العالمية.

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