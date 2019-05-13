المحجوب: قطر وتركيا تكثفان دعم “إخوان ليبيا”

توقع المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن يتم حسم معركة طرابلس في أي وقت، مبينا أن “إخوان ليبيا والمليشيات” يتلقون دعما عسكريا متزايدا من قطر وتركيا للتصدي للجيش في طرابلس.

وقال المحجوب لصحيفة “بوابة العين الإخبارية”، إن دعم أنقرة والدوحة يدعوان بقوة الإخوان والمليشيات في ليبيا للإبقاء على معقل هام لهم في ليبيا وبالتالي الحفاظ على نفوذها بطرابلس.

وأضاف المحجوب أن بواخر وسفنا وطائرات تنطلق من تركيا وهي محملة بالأسلحة لتصل ليبيا لدعم الجماعات المسلحة والمتطرفة التي يهدف الجيش الوطني للقضاء عليها.

وبشأن العمليات العسكرية الدائرة في طرابلس، أكد المحجوب أن الجيش ينفذ خطته، ولا يخطط لاقتحام المدينة مباشرة حيث إن الهدف القضاء على المجموعات الإرهابية وبذلك تكون المهمة انتهت.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية قد تنهار بأي وقت لأنه لا تجمعها أي عقيدة مشتركة وهي ليست مدربة عسكريا بشكل جيد، مبينا أن عشرات القتلى منهم سقطوا في الضربات الجوية للجيش الوطني.

وقال المحجوب إن الجيش الوطني يُراعي سلامة المدنيين في عملياته، لذلك يتم اختيار ساحة المعركة لمقاتلة الجماعات الإرهابية لتجنب وقوع خسائر بصفوف المدنيين، مضيفا أن الجيش لا يستخدم الأسلحة الثقيلة بل المتوسطة المباشرة.

وبشأن الطيار البرتغالي الذي قبض عليه بعد إسقاط طائرته في محور الهيرة، أكد المحجوب أنه اعترف بأنه مقاتل غير شرعي يعمل لصالح حكومة الوفاق، وعبر عن ندمه لذلك، لافتا إلى أن مصيره ستحدده قوانين وتشريعات الجيش الوطني.

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