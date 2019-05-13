داخلية الوفاق: المؤقتة خالفت القوانين بقرار التجنيد

قدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اعتراضا على الإعلان الصادر عن “داخلية المؤقتة” بشأن الإعلان عن فتح باب القبول للتدريب بمعهد الشرطة في غريان.

وقالت الوزارة في بيان إن الإعلان يتنافى تماما مع الشروط القانونية والمتمثلة في بلوغ السن القانونية للمتدرب، إضافة إلى الحصول على مؤهل الثانوية العامة أوما يعادلها، والكشف الطبي، وشهادة الخلو من السوابق.

واعتبر البيان أن التجنيد اقتصر على مدينة غريان وضواحيها مما يعد مخالفا للوائح القانونية ومحاولة من الحكومة المؤقتة وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر جر المزيد من الشباب في أتون الحرب، على حد تعبيره.

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