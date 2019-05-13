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داخلية الوفاق: المؤقتة خالفت القوانين بقرار التجنيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اعتراضا على الإعلان الصادر عن “داخلية المؤقتة” بشأن الإعلان عن فتح باب القبول للتدريب بمعهد الشرطة في غريان.

وقالت الوزارة في بيان إن الإعلان يتنافى تماما مع الشروط القانونية والمتمثلة في بلوغ السن القانونية للمتدرب، إضافة إلى الحصول على مؤهل الثانوية العامة أوما يعادلها، والكشف الطبي، وشهادة الخلو من السوابق.

واعتبر البيان أن التجنيد اقتصر على مدينة غريان وضواحيها مما يعد مخالفا للوائح القانونية ومحاولة من الحكومة المؤقتة وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر جر المزيد من الشباب في أتون الحرب، على حد تعبيره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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