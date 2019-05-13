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الرئاسي يصدر تعيينات جديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الرئاسي قرارين جديدين، الاثنين، تضمنا تعيين رئيس للمجلس الأعلى للتأمين الصحي، وكيل مساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

ونص القرار الأول الذي حمل الرقم (582) لسنة 2019، على تكليف عبدالرزاق إبراهيم المجراب” بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمين الصحي، وطالب الجهات المختصة بنتفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

وجاء في القرار الثاني رقم (579) لسنة 2019، تكليف فتحي الصديق بيرام، مؤقتا بمهام وكيل مساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ونص القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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